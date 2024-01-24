وزارة النقل تعلن عن إلغاء إضراب اعوان ورشة برج السدرية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

أعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن إلغاء إضراب اعوان ورشة برج السدرية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 25 و 26 جانفي 2024، والذي كان دعا له الاتحاد الجهوي للنقل ببن عروس.

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