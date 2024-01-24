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وزارة النقل تعلن عن إلغاء إضراب اعوان ورشة برج السدرية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 12:33 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن إلغاء إضراب اعوان ورشة برج السدرية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 25 و 26 جانفي 2024، والذي كان دعا له الاتحاد الجهوي للنقل ببن عروس.


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