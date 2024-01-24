وزارة النقل تعلن عن إلغاء إضراب اعوان ورشة برج السدرية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
الأربعاء 24 جانفي 2024 | 12 رجب 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 67
18°
17°
الــرياح:
7.72 كم/س
12°
تونس
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
18°-12
20°-14
22°-13
18°-12
18°-10
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 45 171) وزارة التربية تضع على ذمة الأوليا
( 43 217) رخصة قيادة الدراجة النارية إجبارية
( 28 553) انفجار قوي يهز ضاحية بيروت الجنوبي
( 27 696) فظيع... مطاردة بالدراجات النارية
( 26 995) كأس افريقيا للأمم لكرة اليد: نتائج
( 24 746) رجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي
( 24 497) ديلو: "قضية التآمر الجديدة اتهم ف
( 22 248) تنفيذ عقلة توقيفية على جميع أرصدة
( 22 135) انقطاع مياه الشرب في عدد من مناطق
( 20 565) فظيع... وفاة نادل وحريف طعنا بموس
( 20 053) هذا ما قرره القضاء في حق مدير اسبق
( 19 691) في قضية الفساد المالي بشركة اتصا
( 19 591) متابعة... النتائج الأولية للانتخ
( 19 431) هشام السنوسي: إيقاف أجور جميع أعضا
( 19 114) كأس افريقيا للأمم لكرة اليد مصر 20
( 18 439) إحالة الوزير الأسبق حاتم العشي على
( 18 230) أحال بعضهم على الانعاش والبعض الآخ
( 18 158) صادم جدا... الكشف عن ملابسات جريم
( 17 973) الفة الحامدي تنشر برنامجها السياسي
( 17 378) من أصول يهودية تونسية.. ماكرون يوج
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 280949