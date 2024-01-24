كأس آسيا قطر 2024..التونسي مكرم دبوب مدرب المنتخب الفلسطيني: اللاعبون كانوا أبطالا وأسعدوا الشعب الفلسطيني

أعرب التونسي مكرم دبوب مدرب المنتخب الفلسطيني عن سعادته بالفوز على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف دون رد امس على ملعب عبدالله بن خليفة ليحقق تأهلا تاريخيا للدور ثمن النهائي من كأس آسيا قطر 2023 بعد حلوله ثالثا في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط.



وقال المدرب دبوب في تصريح صحفي، إن اللاعبين قدموا أداء بطوليا وخرجوا بالنتيجة المرجوة ليسعدوا الشعب الفلسطيني في ظروف صعبة يعلمها الجميع، مشيرا إلى أن المنتخب لعب بروح قتالية عالية ورغبة في تحقيق الفوز للصعود للدور القادم من البطولة القارية.





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وأشاد دبوب بالأداء الذي قدمه المنتخب الفلسطيني خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل هدفين إضافيين واهدار المزيد من الفرص بسبب سوء التوفيق، معتبرا أن المنتخب حقق هدفه في النهاية بالتأهل الذي جاء بفضل عزيمة كبيرة من اللاعبين.



وأشار المدرب التونسي إلى التطور اللافت للمنتخب الفلسطيني في البطولة، بعدما ارتفع المستوى من المباراة الأولى أمام إيران مرورا بالمواجهة الثانية مع الإمارات، ليقدم المنتخب بعد ذلك أفضل مردود في المباراة اليوم أمام هونغ كونغ التي حسمها بثلاثة أهداف نظيفة.

وكشف دبوب عن تطلع منتخب "الفدائي" للوصول لأبعد من مرحلة الدور ثمن النهائي، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للذهاب بعيدا في هذه النسخة، حيث سيكون التركيز مطلوبا في المرحلة المقبلة، وسيكون الهدف مواصلة الأداء بنفس الروح القتالية وإثبات قدرة المنتخب الفلسطيني على تقديم مردود عال.

وأعرب مدرب منتخب فلسطين عن أمله في المواصلة بنفس الروح، مؤكدا الاستفادة من اللعب مع منتخبات قوية سواء في البطولة بمواجهة إيران أو قبلها بخوض تجارب ودية خلال تحضيرات المنتخب الفلسطيني في الجزائر ثم في السعودية ، حيث ساهمت هذه المباريات في إكساب اللاعبين خبرة واحتكاكا مهما.