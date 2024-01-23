الاتحاد المنستيري ينفي انتقال لاعبه هشام بكار الى فريق آخر

نفى الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم الثلاثاء مغادرة لاعبه هشام بكار الى أي فريق آخر.



وأوضح في بلاغ نشره على صفحته الرسمية أنّ أي انتقال لهشام بكار لن يكون الا بعد وصول عرض في قيمة اللاعب وحجم الفريق، ويتماشى وأهداف النادي كمراهن جدي على الألقاب.

ويأتي بلاغ الاتحاد الرياضي المنستيري على خلفية ما راج من أنباء في الفترة الماضية على وجود عروض لضم هشام بكار من أكثر من فريق على غرار الترجي الرياضي والأهلي المصري.



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يذكر أنّ هشام بكار (22 عاما) يشغل خطة ظهير أيسر، ويمتد عقده مع فريق اكابر كرة القدم الاتحاد الرياضي المنستيري الى غاية 30 جوان 2027.

