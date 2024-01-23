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بنزرت: حجز لكميات من الأسمدة الفلاحية السائلة والصلبة بمخزن عشوائي

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 23:03 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حجزت المصالح الرقابية الجهوية كميات هامة من الأسمدة الفلاحية السائلة والصلبة بمخزن عشوائي واقع بأحد الاحياء بمعتمدية راس الجبل في انتظار استكمال الأبحاث والتحاليل المخبرية اللازمة بشانها.

وبين مصدر رقابي جهوي مسؤول لمراسل "وات" بالجهة ، ان العملية نفذتها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت رفقة نظيرتها المحلية والوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل والإدارة الجهوية للتجارة والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مشيرا الى انه تم خلالها الحجز الصوري على عين المكان لمجمل كميات الأسمدة الفلاحية السائلة والصلبة والمقدرة ب79 وعاء سعة 20 لترا و27 كيسا سعة 20 كلغ ، ووضعها على ذمة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتحاليل المخبرية لتاكيد صلوحيتها ، بالتوازي مع دعوة صاحبها لاستكمال بقية الأبحاث معه بحكم ان مجمل المواد موردة من الخارج .
يشارالى ان مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تولت تحرير مخالفتين لصاحب تلك المواد تعلقت باستغلال مخزن عشوائي دون اعلام المصالح التجارية المكلفة ، وفق تأكيد ذات المصدر.
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