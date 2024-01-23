وزارة التجارة تعلن عن انطلاق موسم التخفضيات الشتوية يداية من 1 فيفري 2024

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الثلاثاء، عن انطلاق موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" يوم الخميس 1 فيفري 2024رعلى ان يتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس 2024 .
وأكدت الوزارة ،في هذا السياق، على أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
وأكدت الوزارة ،في هذا السياق، على أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.
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