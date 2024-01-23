وزارة التجارة تعلن عن انطلاق موسم التخفضيات الشتوية يداية من 1 فيفري 2024

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الثلاثاء، عن انطلاق موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" يوم الخميس 1 فيفري 2024رعلى ان يتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس 2024 .



وأكدت الوزارة ،في هذا السياق، على أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.





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