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وزارة التجارة تعلن عن انطلاق موسم التخفضيات الشتوية يداية من 1 فيفري 2024

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 21:09 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الثلاثاء، عن انطلاق موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" يوم الخميس 1 فيفري 2024رعلى ان يتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس 2024 .

وأكدت الوزارة ،في هذا السياق، على أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.

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