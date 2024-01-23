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كاس امم افريقيا لكرة اليد - الدور ربع النهائي - فوز الجزائر على جمهورية الكونغو الديمقراطية 36-23

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 18:28 قراءة: 0 د, 13 ث
      
فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 36-23 اليوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا المقامة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكان منتخب الراس الاخضر بلغ الدور نصف النهائي بعد تغلبه في وقت سابق اليوم على نظيره المغربي 31-22.



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