جلال القادري: الحضور الذهني سيكون حاسما لتحقيق الفوز على جنوب افريقيا

شدد جلال القادري مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على ان الحضور الذهني للاعبين سيكون حاسما في تحقيق الفوز المنشود امام منتخب جنوب افريقيا غدا الاربعاء والتاهل الى الدور الثاني من نهائيات كاس امم افريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار.



واوضح القادري خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء ان "المنتخب التونسي وجد نفسه في وضعية صعبة للغاية سيكون فيها مطالبا بتحقيق الانتصار من اجل ضمان الترشح الى الدور القادم وهذا ليس بالامر المستحيل في ظل الرغبة الكبيرة التي تحدو جميع العناصر الوطنية لكسب التحدي مرة اخرى بفضل ما يتمتعون من خبرة حيث سيكون التركيز والانضباط من المفاتيح الرئيسية في مباراة الغد ضد جنوب افريقيا التي يتعين خلالها التحفز لجميع السيناريوهات في ظل ما تعرفه كاس امم افريقيا من تقلبات في مختلف المباريات وكان اخرها ما حصل في مباراة الامس بين الكوت ديفوار البلد المنظم الذي انهزم بطريقة مفاجئة بسبب العامل الذهني ".





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واشار مدرب المنتخب التونسي الى ان " المنتخب المنافس يمتلك امكانيات ممتازة لاسيما على المستوى الهجومي ويحذق جيدا خلق التفوق العددي وقد قمنا بدراسة دقيقة ووقفنا على جميع نقاط قوته وضعفه ونحن جاهزون لتحقيق الانتصار من اجل ضمان الترشح الى الدور القادم وهو الهدف الاول وسنتعامل بعدها مع كل مباراة على حده مهما كان اسم المنافس".



وتابع القادري بالقول "لقد تحملنا مسؤولياتنا في مختلف المحطات السابقة سواء في هزيمة الجولة الاولى ضد ناميبيا او التعادل مع مالي رغم عديد الايجابيات التي ظهرت في تلك المقابلة وسنكون مطالبين بتحقيق ردة فعل قوية وتامين الانتصار ولن نتعلل باي سبب فظروف التحضير طيبة للغاية وكذلك ظروف الاقامة ولابد من تحقيق الترشح الى الدور القادم".



وختم مدرب المنتخب التونسي ان "الميدان سيكون الفيصل في مثل هذه اللقاءات الحاسمة فحقيقة الميدان هي العامل الرئيسي لترجيح كفة هذا المنتخب او ذاك ".



يذكر ان المنتخب التونسي يلاقي غدا الاربعاء منتخب جنوب افريقيا بداية من الساعة السادسة مساء في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا.

ويتصدر منتخب مالي صدارة المجموعة ب4 نقاط بينما يحتل المنتخبان الناميبي والجنوب افريقي المركز الثاني ب3 نقاط فيما يقبع المنتخب التونسي في المرتبة الاخيرة بنقطة يتيمة.