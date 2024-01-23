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مسرحية "آخر مرة" لوفاء الطبوبي تفتتح الدورة الثانية للمهرجان الدولي للنساء المخرجات بالمغرب

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 20:09 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تَفْتَتِحُ المسرحية التونسية "آخر مرة" للمخرجة وفاء الطبوبي الدورة الثانية من المهرجان الدولي للنساء المخرجات بالعاصمة المغربية الرباط، وهي دورة ستقام من 25 إلى 29 جانفي الحالي تحت شعار "احتفاء بالجسد".

وتشهد هذه الدورة مشاركات مسرحية نسوية من تونس والمغرب ومصر وإسبانيا والكامرون وإيطاليا واليونان وفرنسا.
ومسرحية "آخر مرة" هي من إخراج وفاء الطبوبي وأداء مريم بن حميدة وأسامة كشكار وإنتاج شركة الأسطورة للإنتاج وفنون التوزيع بدعم من فضاء مسرح الريو ووزارة الشؤون الثقافية.
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وتدور أحداث المسرحية حول "امرأة ورجل يعيشان صراعا أبديا رغم التواصل بينهما، صراع ناجم عن حالات العزلة والخوف والشك". وفي العمل جعلت المخرجة من "آخر مرّة" أداة للصراع الثنائي بين الرجل والمرأة وهو صراع لا متناهٍ يتكرّر باستمرار رغم اقتراف الخطأ نفسه وهو العنف المسلّط على المرأة بشتى أصنافه.
من الناحية الفنية، تألفت مسرحية "آخر مرة" من ثلاثة فصول، يروي الفصل الأول منها علاقة الرجل بالمرأة في العمل، ويروي الفصل الثاني علاقة الرجل بالأم، ويروي الفصل الثالث علاقة الزوج بالزوجة، وهذه الفصول الثلاث تتقاطع جميعا في العنف والصراع بين الرجل والمرأة.
وانطلاقا من الخصائص الفنية التي تميّزت بها مسرحية "آخر مرّة"، تطرّقت وفاء الطبوبي إلى مجموعة من القضايا أبرزها العنف المسلّط على المرأة في البيت وفي العمل وفي الأماكن العمومية، رغم دورها الفاعل في المجتمع ورغم ريادتها، إلا أنها لم تحظ بالمساواة الفعلية مع الرجل الذي مازلت تطغى عليه نزعته الذكورية.
وجدير بالتذكير أن مسرحية "آخر مرة" توجت بجائزة العمل المتكامل للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية (4 - 12 ديسمبر 2021)، وهي الجائزة الكبرى للمهرجان.


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