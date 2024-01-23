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كاس امم إفريقيا لكرة اليد (ربع النهائي): منتخب الراس الاخضر يزيح نظيره المغربي

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 16:07 قراءة: 0 د, 15 ث
      
خرج المنتخب المغربي لكرة اليد من الدور ربع النهائي للنسخة 26 لكاس امم افريقيا للعبة التي تقام بمصر، بعد هزيمته اليوم الثلاثاء بالقاهرة أمام نظيره للرأس الأخضر بنتيجة 31 مقابل 22.
وفي بقية مقابلات الدور ربع النهائي تتبارى لاحقا الجزائر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر مع انغولا وتونس مع غينيا.



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