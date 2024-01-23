وزير تكنولوجيات الاتصال يعاين سير إنجازمشروع ربط مؤسستين تربويتين بالناظور بشبكة الاتصالات ذات التدفق العالي

تعرف نزار ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال، اليوم الثلاثاء، بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان، رفقة والي الجهة، محمد العش، و مدير عام تكنولوجيات الاتصال بوزارة التربية إسكندر غنية، على سير تقدم أشغال ربط المدرسة الإعدادية ابن رشد والمدرسة الابتدائية بهنشير الجديد، بشبكة الاتصالات ذات التدفق العالي



ويتنزل ربط هذه المدرسة في إطار تنفيذ المشروع الوطني لتأهيل الشبكة التربوية وتعميم الربط بتقنيات الاتصال ذات التدفق العالي وإرساء الشبكات الداخلية وتوفير النفاذ إلى خدمات الأنترنات لفائدة المؤسسات التربوية.





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وذكر بن في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن هذا المشروع، الذي انطلق خلال شهر أوت الماضي بكلفة قدرت بـ132 مليون دينار، يعد من أهم المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة حاليا.



وأضاف ان هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الرقمية 2025 التي تهدف خاصة إلى تحقيق الادماج الرقمي والمالي وتطوير البنية التحتية والتقليص من الفجوة الرقمية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجهات، كما سيمكن من تحقيق نقلة نوعية في اتجاه تطوير قطاع التربية.



وأبرز الوزير في ذات السياق، أن حوالي مليون ونصف من تلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي موزعين على 3307 مؤسسة تربوية، سينتفعون بخدمات هذا المشروع.



وأكد أنه تم إنجاز 956 موقعا فيما بلغت أشغال 2351 موقعا مرحلة متقدمة من الإنجاز لافتا إلى أن 62 مؤسسة تربوية بولاية زغوان تم ربطها و33 مؤسسة في طور الإنجاز مما سيعزز من إمكانية نفاذ جميع التلاميذ إلى منصات التعليم عن بعد.



