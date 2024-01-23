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الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب- ميدالية فضية لجوناتان الوريمي

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 15:54 قراءة: 0 د, 24 ث
      
احرز التونسي جوناتان الوريمي، صباح اليوم الثلاثاء، الميدالية الفضية في اختصاص التزحلق على الزلاجة في الدورة الرابعة للالعاب الاولمبية الشتوية للشباب "غانغوون 2024".

وحل الوريمي في المركز الثاني (1د و49ث و96 بالمائة) خلف الكوري سو جايهوان (1د و48ث و63) ومتقدما على الصيني شي كزيانغيو (1د و50ث و18).

...

ويذكر ان تونس تشارك لاول مرة في هذه الالعاب التي تتواصل الى غاية 1 فيفري القادم بمشاركة حوالي 1800 رياضي تتراوح اعمارهم بين 15 و18 عاما من 79 دولة في 15 اختصاصا.


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