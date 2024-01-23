وزير التربية يؤدي زيارة تفقد إلى المدرسة الاعدادية الطاهر الحداد بالزريبة





واطّلع محمد علي البوغديري رفقة والي زغوان محمد العش والمديرة العامة لديوان الخدمات المدرسية عائدة الشقراني بالمناسبة على ظروف الإقامة بالمبيت وقاعات تخزين المواد الغذائية والمطعم المدرسي وتفقد توزيع الأكلة المدرسية بالصورة المطلوبة.

أخبار ذات صلة: الاحتفاظ ب05 أشخاص على خلفية العثور على مواد غذائية فاسدة بمغازة تخزين بمدرسة إعدادية بالزريبة تسببت في حالتي...

أدّى محمد علي البوغديري وزير التربية مساء أمس الاثنين زيارة تفقّد إلى المدرسة الإعدادية الطاهر الحداد بالزريبة من ولاية زغوان التي شهدت مؤخرا حالات تسمّم في صفوف التلاميذ المقيمين بمبيت المؤسسة نتيجة تناول أكلات فاسدة تم على إثرها الاحتفاظ بمدير المؤسسة ورئيس وحدة الخدمات المدرسية وحافظ المغازة وطبّاخ بالمطعم المدرسي.واطّلع محمد علي البوغديري رفقة والي زغوان محمد العش والمديرة العامة لديوان الخدمات المدرسية عائدة الشقراني بالمناسبة على ظروف الإقامة بالمبيت وقاعات تخزين المواد الغذائية والمطعم المدرسي وتفقد توزيع الأكلة المدرسية بالصورة المطلوبة.

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كما استمع إلى مشاغل التلاميذ واقتراحاتهم بخصوص تحسين الأكلات مشدّدا على ضرورة مراقبة المواد الغذائية التي تقدم للتلاميذ و الحرص على نظافة الأواني وفضاءات التخزين وتوفير كافة ظروف السلامة.



وأكد البوغديري أن الوزارة تنصت جيّدا إلى كل أبنائها التلاميذ وتهتم بأوضاعهم و هي حريصة على الارتقاء بظروف دراستهم، وذلك من خلال توفير المتطلبات اللازمة لتسيير العملية التعليمية بصورة مناسبة، سواءً من حيث المطاعم أو الخدمات في المبيتات أو الموارد البشرية واللوجستية من أجل ضمان الإقامة الجيدة والتغذية الصحية والمتوازنة والتصدي لكل أشكال التهاون والتقصير في أداء المهام.



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