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بن عروس: إيقافات بالجملة لعدة عناصر اجرامية من بينهم مصنف خطير محكوم ب30 سنة سجنا

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 09:49 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكنت أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة (حمام الأنف) واثر حملة أمنية على كامل الخط الجنوبي لتعقب العناصر المفتش عنها من إيقاف 7 عناصر اجرامية محل تفتيش من أجل مواقعة قاصر، السرقة، إستهلاك المخدرات، العنف الشديد، الأضرار بملك الغير.
كما تم إيقاف عنصر اجرامي خطير محكوم ب30 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من اجل تهمة محاولة القتل العمد.
وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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