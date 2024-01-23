بغض النظر عن نتائج المقابلات الاخرى ... فوز المنتخب التونسي على نظيره الجنوب افريقي يمنحه التاهل الى الدور ثمن النهائي لكاس الامم الافريقية

اضحى انتصار المنتخب التونسي على نظيره الجنوب افريقي يوم الاربعاء كافيا لضمان العبور الى الدور ثمن النهائي لكاس الامم الافريقية لكرة القدم بغض النظر عن نتائج بقية المباريات الاخرى.



وبعد النتائج المسجلة يوم الاثنين التي عاد في اعقابها المركز الثالث لكل من منتخب كوت ديفوار المستضيف برصيد 3 نقاط في المجموعة الاولى ومنتخب غانا برصيد نقطتين في المجموعة الثانية، اصبح المنتخب التونسي على بعد انتصار من تحقيق الترشح باعتباره سيرفع رصيده حينها الى 4 نقاط متخطيا في أسوأ الحالات في صورة حصوله على المرتبة الثالثة منتخبي كوت ديفوار وغانا.





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يذكر ان منتخب مالي يتصدر المجموعة الخامسة ب4 نقاط في حين يحتل منتخب جنوب افريقيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف امام منتخب ناميبيا صاحب المركز الثالث. وياتي المنتخب التونسي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

يذكر ان منتخب مالي يتصدر المجموعة الخامسة ب4 نقاط في حين يحتل منتخب جنوب افريقيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف امام منتخب ناميبيا صاحب المركز الثالث. وياتي المنتخب التونسي في المركز الرابع بنقطة واحدة.