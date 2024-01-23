وفاة جيجي ريفا الهداف التاريخي لمنتخب إيطاليا عن 79 عاما

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان يوم الاثنين وفاة لويجي "جيجي" ريفا الهداف التاريخي لمنتخب إيطاليا عن 79 عاما مودعا "أحد أفضل المهاجمين على مر العصور".



وسجل ريفا، الذي أكسبته قوته البدنية وتسديداته القوية لقب (صوت الرعد)، 35 هدفا في 42 مباراة مع المنتخب الوطني.

وتعرض ريفا لوعكة صحية في منزله في سردينيا مطلع الأسبوع الحالي وتلقى علاجا للاشتباه في مشكلة بالقلب.



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وكان ريفا ضمن منتخب إيطاليا الذي فاز ببطولة أوروبا عام 1968 ولعب أيضا في كأس العالم 1970 حين احتلت بلاده مركز الوصيف خلف البرازيل التي قادها الأسطورة الراحل بيليه.

وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي "أشعر بصدمة وحزن عميق. كرة القدم الإيطالية في حالة حداد لأن أحد الرموز الوطنية قد رحل عن عالمنا".

وأضاف بيان الاتحاد الإيطالي أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ريفا قبل جميع مباريات البطولة الإيطالية مطلع الأسبوع المقبل.

ومع زميله صاحب الاسم المشابه، جياني ريفيرا، كان ريفا أحد مشاهير كرة القدم الإيطالية في ظل ظهور التلفزيون المُلون الذي جلب العديد من المشاهدين للرياضة، وحل في المركز الثاني خلف ريفيرا في جائزة الكرة الذهبية الممنوحة لأفضل لاعب أوروبي في عام 1969.

لعب ريفا معظم مسيرته الكروية مع نادي كالياري وكان هداف البطولة الإيطالية عندما فاز الفريق، الواقع مقره في سردينيا، بلقب البطولة للمرة الوحيدة في تاريخه عام 1970. وكان جيجي ريفا الرئيس الشرفي للنادي حتى وفاته.

وعانى ريفا من إصابات عديدة في الجزء الأخير من مسيرته الكروية مما أجبره على الاعتزال في 1976، بعد أن سجل 164 هدفا مع كالياري في البطولة خلال 315 مباراة، وفاز بجائزة هداف البطولة الإيطالية ثلاث مرات.

وتولى ريفا لسنوات عديدة بعدها دورا في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بما في ذلك 2006 عندما فازت إيطاليا بكأس العالم.

