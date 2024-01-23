إلقاء القبض على عنصر متطرف محكوم ب90 سنة سجنا في أريانة

تمكنت وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة، من إلقاء القبض على أحد العناصر المتطرفة محكوم ب 90 سنة سجنا، بعد عمل استعلامي.



وأوضح بلاغ صادر الاثنين عن الادارة العامة للحرس الوطني، أن هذا العنصر صادر في شأنه 15 منشور تفتيش بينها ثلاثة مناشير تفتيش من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم ب 18 سنة سجنا و 12 منشورا من أجل التحيل ومحكوم ب 72 سنة سجنا.





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وقد تم التنسيق مع النيابة العمومية بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.