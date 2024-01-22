وزير الشؤون الاجتماعية يختتم في تطاوين سلسلة الايام الاقليمية حول المساهمة في القضاء على الاقصاء الاجتماعي والمالي للاشخاص ذوي الاوضاع الهشة

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الاثنين بالمركب الثقافي بتطاوين اشغال اليوم الاقليمي لولايات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي حول المساهمة في القضاء على الاقصاء الاجتماعي والمالي للاشخاص ذوي الاوضاع الهشة بحضور واليي مدنين وقبلي وممثل عن ولاية قابس وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتجيين الدوليين للوزارة ( البنك الدولي ومنظمة الطفولة ومنظمة العمل الدولية),

وابرز الوزير في كلمته بالمناسبة اهمية الاستراتيجية الاتصالية /20252023/ التي وضعتها الوزارة بهدف تطوير القطاع الاجتماعي بتعزيز الشفافية داخل الوزارة وتعميم المعلومة المفيدة واسداء الخدمات للمواطن بايسر السبل واسرعها والتصدي لكل قوى الجذب الى الوراء المعلنة والخفية .

وفي هذا الاطار دعا وزير الشؤون الاجتماعية المصالح والادارات المعنية بالوزارة الى المبادرة بحل كل مشاكل المواطنين وقضاء شؤونهم على المستويين المحلي والجهوي والى عدم احالتها الى المركز مستقبلا والاستجابة لتطلعاتهم قائلا " ان الثورة التشريعية قادمة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ,الجديدة التي تم فتح باب الاجتهاد فيها والتفاعل الايجابي مع تطلعات المواطنين."

واضلف الزاهي قوله "ان استراتيجيتنا الاقتصادية ترتكز على اهداف عملية تتمثل بالخصوص في تشريك الاعوان والاطارات الميدانيين للوزارة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج والمشاريع المستقبلية وايجاد اليات الاتصال الداخلي بين جميع الادارات مركزيا وجهويا ومحليا ونقل المعلومات الصحيحة والدقيقة وضمان نسق تدفق جيد للمعلومة المفيدة من اجل ابراز محاور برامج الوزارة ومشاريعها ذات الصبغة الاجتماعية".



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واشار الى ان برنامج الايام الاقليمية التي اختتم سلسلتها اليوم بعد طبرقة ونابل والقيروان وقفصة يتغير دائما تفاعلا مع تطلعات المواطن بعد عملية التقييم كما اشار الى ان جملة القوانين والتشريعات جاءت لتحقق غايات ومقاصد انسانية نبيلة .

وبالمناسبة افاد ممثل البنك الدولي في كلمته ان البنك الدولي ملتزم بالتعاون مع الوزارة ويدعمها من خلال برنامج الحماية الاجتماعية الذي تطور عدد المستفيدين منه من 265 الف اسرة الى 330 الف اسرة اي قرابة 10 بالمائة من سكان تونس كما دعم الوزارة في توزيع تحويلات لفائدة 900 الف عائلة اثر جائحة كوفيد.

اثر ذلك توزع المشاركون في هذا اللقاء الى خمس ورشات تعتني الاولى ببرامج النهوض الاجتماعي : التمكين الاقتصادي نموذجا والورشة الثانية تهتم بانظمة الضمان الاجتماعي في حين تتناول الورشة الثالثة الهجرة والتونسيين بالخارج والورشة الرابعة تناقش مقاربة العمل اللائق فيما نظرت الورشة الخامسة في برامج التربية المختصة الموجهة للاشخاص ذوي الاعاقة.