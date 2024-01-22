Babnet

كأس آسيا للامم - المنتخب القطري يتجاوز نظيره الصيني ويحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تجاوز المنتخب القطري نظيره الصيني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الاول لكاس اسيا للامم لكرة القدم (قطر 2023 +1).

وسجل القائد حسن الهيدوس هدف الفوز في الدقيقة (66) ليمنح المنتخب القطري الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى تسع نقاط فيما غادر منتخب الصين البطولة من دور المجموعات بعد تلقيه الخسارة الأولى ليظل برصيد نقطتين.
وضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب طاجيكستان على نظيره اللبناني 2-1 ليضمن المركز الثاني ويضمن عبوره الى الدور القادم برصيد 4 نقاط. تقدم المنتخب اللبناني في الدقيقة 47 عن طريق باسل جرادي لكنه اكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد اقصاء قاسم الزين في الدقيقة 56 وهو ما استغله منتخب طاجيكستان الذي قلب المعطيات بهدفين متاخرين بواسطة بارفيزون عمربييف ونورالدين خمروكلوف في الدقيقتين 80 و90.
...

وخرج المنتخب اللبناني من الدور الاول بعدما تذيل المجموعة بنقطة واحدة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280858


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Côte d'Ivoire CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée-Bissau CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Cap Vert CAN_2024 - Egypte CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Mozambique CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:28 Tunis
All Radio in One    
*.*.*