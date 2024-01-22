كأس آسيا للامم - المنتخب القطري يتجاوز نظيره الصيني ويحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات

تجاوز المنتخب القطري نظيره الصيني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الاول لكاس اسيا للامم لكرة القدم (قطر 2023 +1).



وسجل القائد حسن الهيدوس هدف الفوز في الدقيقة (66) ليمنح المنتخب القطري الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى تسع نقاط فيما غادر منتخب الصين البطولة من دور المجموعات بعد تلقيه الخسارة الأولى ليظل برصيد نقطتين.

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب طاجيكستان على نظيره اللبناني 2-1 ليضمن المركز الثاني ويضمن عبوره الى الدور القادم برصيد 4 نقاط. تقدم المنتخب اللبناني في الدقيقة 47 عن طريق باسل جرادي لكنه اكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد اقصاء قاسم الزين في الدقيقة 56 وهو ما استغله منتخب طاجيكستان الذي قلب المعطيات بهدفين متاخرين بواسطة بارفيزون عمربييف ونورالدين خمروكلوف في الدقيقتين 80 و90.



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وخرج المنتخب اللبناني من الدور الاول بعدما تذيل المجموعة بنقطة واحدة.