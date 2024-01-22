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مكتب المجلس ينظر في عدد من المسائل المتعلقة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 21:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
-نظر مكتب مجلس النواب ، أثناء اجتماعه اليوم الإثنين، في عدد من المسائل المتعلقة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

واشار بلاغ صادر عن المجلس الايوم الاثنين الى ان المكتب تداول في مسألة تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الإقليمية والدولية، عملا بأحكام الفصل 138 من النظام الداخلي، كما نظر في موضوع ضبط قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية، عملا بأحكام الفصل 139 من النظام الداخلي.

...

وأشار المجلس في بلاغه الى أن المكتب سيواصل النظر في هذا الموضوع في اجتماع لاحق.


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