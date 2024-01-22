رئيس الحكومة يطلع على تقرير تخطيط الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية

اطلع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال مجلس وزاري أشرف عليه، الاثنين، بالقصبة، على تقرير تخطيط الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية، الذي يندرج في اطار برنامج الإصلاحات للحكومة التونسية.



وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن تقرير تخطيط الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية الذي عرضته وزارة المالية، خلال هذا المجلس الوزاري، يرتكز على خمس محاور استراتيجية أساسية تتمثل في التحكم في النفقات العمومية وتعبئة موارد الميزانية.





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وتضمن التقرير أيضا تطوير النظام المحاسبي للدولة والتصرف في الخزينة وتحسين التصرف في الموارد البشرية إضافة إلى تطوير النظام المعلوماتي لإدارة المالية العمومية.



يذكر أن المجلس الوزاري عقد بحضور كل من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة.