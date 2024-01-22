وزارة الأسرة تعلن عن إنطلاق أشغال بناء نادي أطفال بنّان بمعتمدية قصيبة المديوني من ولاية المنستير

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، عن إنطلاق أشغال بناء نادي أطفال بنّان بمعتمدية قصيبة المديوني من ولاية المنستير بداية من يوم 16 جانفي 2024 وحدّدت مدّة الإنجاز بـ 210 يوما.



وخصّصت الوزارة إعتمادات تناهز 874 ألف دينار لإنجاز هذا المشروع وفق مواصفات عصريّة تستجيب لشروط الجودة والسّلامة على مساحة جمليّة في حدود 400 متر مربع.





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ويوفّر نادي أطفال بنان لأطفال معتمدية قصيبة المديوني فضاء جديدا للتنشيط التربوي والاجتماعي يضم ملعبا رياضيّا ومكتبة سمعيّة بصريّة وقاعات مهيأة ومتعددة الاختصاصات بما يتلاءم مع احتياجات الأطفال ويساعد على مرافقتهم التربوية ووقايتهم وحمايتهم من مخاطر الشارع.



كما يحتوي هذا النادي الجديد فضاء خارجيّا تبلغ مساحته 50 مترا مربعا ويوفّر لأطفال الجهة فرصا متكافئة في النفاذ إلى خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه الهادف.

