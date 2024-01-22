Babnet

وزارة الأسرة تعلن عن إنطلاق أشغال بناء نادي أطفال بنّان بمعتمدية قصيبة المديوني من ولاية المنستير

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 18:07 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، عن إنطلاق أشغال بناء نادي أطفال بنّان بمعتمدية قصيبة المديوني من ولاية المنستير بداية من يوم 16 جانفي 2024 وحدّدت مدّة الإنجاز بـ 210 يوما.

وخصّصت الوزارة إعتمادات تناهز 874 ألف دينار لإنجاز هذا المشروع وفق مواصفات عصريّة تستجيب لشروط الجودة والسّلامة على مساحة جمليّة في حدود 400 متر مربع.

...

ويوفّر نادي أطفال بنان لأطفال معتمدية قصيبة المديوني فضاء جديدا للتنشيط التربوي والاجتماعي يضم ملعبا رياضيّا ومكتبة سمعيّة بصريّة وقاعات مهيأة ومتعددة الاختصاصات بما يتلاءم مع احتياجات الأطفال ويساعد على مرافقتهم التربوية ووقايتهم وحمايتهم من مخاطر الشارع.

كما يحتوي هذا النادي الجديد فضاء خارجيّا تبلغ مساحته 50 مترا مربعا ويوفّر لأطفال الجهة فرصا متكافئة في النفاذ إلى خدمات التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه الهادف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280845


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Côte d'Ivoire CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée-Bissau CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Cap Vert CAN_2024 - Egypte CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Mozambique CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 18:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 18:07 Tunis
All Radio in One    
*.*.*