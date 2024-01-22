بطولة استراليا المفتوحة للتنس - الروسي مدفيديف بتاهل الى الدور ربع النهائي

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، الثالث عالميا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه الصعب، اليوم الاثنين، على البرتغالي نونو بورغيش.



وكافح الروسي لأكثر من ثلاث ساعات على ملعب "رود ليفر" حيث تخطى منافسه بثلاث مجموعات لواحدة 6-3، 7-6 (4/7)، 5-7 و6-1، ليضرب موعدا مع البولوني هوبرت هوركاتش في الدور ربع النهائي.





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وارتكب بورغيش 66 خطأ مباشرا، مقابل 34 لمدفيديف، الأمر الذي رجح كفة اللاعب الروسي.



ولعب فارق الخبرة دورا في حسم اللقاء، حيث لم يسبق لبورغيش، قبل النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أن فاز في مباراتين متتاليتين في إحدى دورات المحترفين، باستثناء كأس ديفيس.