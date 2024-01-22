"محمد علي الصغير " انغولا كانت منافسا عنيدا وغينيا لن تقف في طريق المنتخب غدا في طريقه الى نصف النهائي





ولاحظ محمد علي الصغير في تصريح لوكالة (وات) ان منتخب غينيا منافس المنتخب التونسي في ربع النهائي غدا يعول على عدد من اللاعبين الذين ينشطون في بطولات اوروبية وهو اقوى من منتخبي كينيا و نيجيريا لكنه اقل مستوى من نظيره الانغولي معتبرا ان مباراة ربع النهائي غدا ستكون الامتحان الاخيرللمنتخب قبل مواجهة منتخب مصر في نصف النهائي.

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قال المدرب محمد علي الصغير ان المنتخب الوطني لكرة اليد لم يجد اية صعوبة في هزم منتخبي كينيا ونيجيريا في اطار الدور الاول لبطولة امم افريقيا 2024 بينما اعترضته صعوبة كبيرة في مباراته الثالثة امام انغولا امس الاحد في ثالث مقابلات الدور الاول مشددا على ان الفريق مدعو لاخذ العبر والاستفادة من درس مباراته امس لتدارك بعض النقائص التي ظهرت على اداء الفريق من اجل تحقيق نجاعة افضل في قادم المقابلات.ولاحظ محمد علي الصغير في تصريح لوكالة (وات) ان منتخب غينيا منافس المنتخب التونسي في ربع النهائي غدا يعول على عدد من اللاعبين الذين ينشطون في بطولات اوروبية وهو اقوى من منتخبي كينيا و نيجيريا لكنه اقل مستوى من نظيره الانغولي معتبرا ان مباراة ربع النهائي غدا ستكون الامتحان الاخيرللمنتخب قبل مواجهة منتخب مصر في نصف النهائي.

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وقال ان المنتخب التونسي وجد صعوبة في بداية اللقاء امس ولم يتمكن من فك شفرة دفاع عنيد للانغوليين الا في بصفة متاخرة نسبيا بما اتاح لمنتخب انغولا تسجيل اسبقية في النتيجة الى اواخر الشوط الاول لكنه استدرك بالقول " ان يتوفق الفريق التونسي في عدة مناسابات في تدارك تاخره بفارق وصل الى 3 نقاط فان ذلك يعني ان اللاعبين جاهزون من الناحية الذهنية وقادرون فنيا وبدنيا على العودة في النتيجة ".

واضاف ان الهجوم اتونسي الذي لم يجد صعوبة في فرض اسبقيته بلا عناء في المقابلتين الاولى والثانية احتاج الى تركيز اكثر ليتعامل مع دفاع مغاير للانغوليين وهو ما جعل بداية المقابلة مستعصية نسبيا على هجوم المنتخب الوطني خاصة في الشوط الاول لمباراة امس .

وبين ان العناصر الوطنية توفقت في الاخير في كسب نتيجة اللقاء امام منتخب انغولي قوي مشيدا بالخصوص باداء اللاعبين مصباح الصانعي في الشوط الاول ويوسف معرف خلال الشوط الثاني



واعرب الصغير في تصريحه لوكالة (وات) عن امله في ان يهتدي الفريق الى ايجاد الحلول الناجعة وان يكون جاهزا يوم " مباراة الحسم " التي ستكون "منطقيا" امام منتخب مصر في نصف نهائي المسابقة معتبرا ان منتخب غينيا لن يقف في مباراة ربع النهائي يوم غد عثرة امام المنتخب الوطني لمواصلة مسيرته في التصفيات.

ويذكر ان المنتخب التونسي تصدر مجموعته برصيد 3 انتصارات على حساب كينيا 59-18 ونيجيريا (36-19) و انغولا (33-30).ويلاقي غدا منتخب غينيا في ربع نهائي البطولة.