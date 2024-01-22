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امضاء عقد تنظيم بطولتي كأس افريقيا للأمم 2024 للأواسط و الأصاغر بتونس

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 13:19 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تم صباح اليوم بالقاهرة امضاء عقد تنظيم كأس افريقيا للأمم أواسط وكأس افريقيا للأمم للأصاغر المقرر تنظيمهما في تونس.

وتولى توقيع عقد التنظيم رئيس الإتحاد الافريقي لكرة اليد منصورو أريمو و كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد وذلك على هامش بطولة امم افريقيا للاكابر التي تستضيفها القاهرة حتى 27 جانفي الجاري.

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ويذكر ان بطولتي كاس امم افريقيا 2024 للاواسط والاصاغر اللتين ستحتضنهما تونس ستجريان في الفترة من 7 إلى 27 سبتمبر المقبل .


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