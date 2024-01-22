امضاء عقد تنظيم بطولتي كأس افريقيا للأمم 2024 للأواسط و الأصاغر بتونس

تم صباح اليوم بالقاهرة امضاء عقد تنظيم كأس افريقيا للأمم أواسط وكأس افريقيا للأمم للأصاغر المقرر تنظيمهما في تونس.



وتولى توقيع عقد التنظيم رئيس الإتحاد الافريقي لكرة اليد منصورو أريمو و كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد وذلك على هامش بطولة امم افريقيا للاكابر التي تستضيفها القاهرة حتى 27 جانفي الجاري.





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ويذكر ان بطولتي كاس امم افريقيا 2024 للاواسط والاصاغر اللتين ستحتضنهما تونس ستجريان في الفترة من 7 إلى 27 سبتمبر المقبل .