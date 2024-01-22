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زغوان : تراجع حجم الاستثمار في القطاع الفلاحي بنسبة 43 بالمائة خلال سنة 2023 نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 13:34 قراءة: 0 د, 46 ث
      
سجل حجم الاستثمار في القطاع الفلاحي بولاية زغوان خلال سنة 2023 تراجعا بنسبة ناهزت 43 بالمائة وذلك مقارنة بحجم الاستثمارات المصادق عليها سنة 2022 .

وقد أفاد سمير مرزوق المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في هذا الاطار في تصريح لمكتب لـ"وات" بأن الوكالة صادقت خلال السنة المنقضية على 63 عملية استثمار بقيمة 10 فاصل5 مليون دينار منها 3 فاصل2 مليون دينار بعنوان المنح ، وذلك من جملة 147 تصريحا بالاستثمار بقيمة 40 فاصل6 مليون دينارا ، في حين تمت المصادقة سنة 2022 على 94 عملية بحجم استثمارات بلغت حوالي 18 فاصل4 مليون دينار من جملة 173 تصريحا بالاستثمار بقيمة 55 فاصل6 ملايين دينارا

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وذكر سمير مرزوق أن أسباب هذا التراجع تعود بالأساس إلى تراجع الاستثمار في قطاع الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة منها الأعلاف بالسوق العالمية، بالإضافة إلى تردد أصحاب شركات التنمية الفلاحية في القيام بعمليات استثمارية جديدة نتيجة انحباس الأمطار وتراجع منسوب المياه بالآبار المستغلة بهذه الضيعات في السنوات الأخيرة.


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