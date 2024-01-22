نحو بعث مركز للتدريب على التزلج دعما للرياضات الشتوية في تونس

تحادث محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية مع رئيس الاتحاد الدولي للتزلج ايفو فرياني ورئيس الاتحاد الكوري الجنوبي للتزلج شانمين شيون بمركز التدريب ببيوناشنغ وذلك بمناسبة زيارته الى ببيوناشنغ (كوريا الجنوبية) حيث تشارك تونس لاول في مرة في تاريخها في دورة الالعاب الاولمبيةالشتوية للشباب بثلاثة رياضيين في اختصاص التزلج.



وتم خلال جلسة العمل التباحث حول مزيد دعم التعاون لتطوير اختصاص رياضة التزلج-بوبسلاج) في تونس واحداث مركز تدريب بها طبق المعايير الدولية.

وقد تمّ الاتفاق على الانطلاق في الدراسة الفنية واختيار الموقع المناسب لاحتضان هذا المشروع حسب ما افادت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.



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ويذكر ان ثلاثة رياضيين ( جوناتان الوريمي وبية المقراني وصوفي غربال في احتصاص التزلج يمثلون تونس في دورة الالعاب الشتوية للشباب التي افتتحت اول امس.

وتاتي المبادرة في اطار السعي الى نشر رياضة التزلج في الاوساط الشبابية بتونس وتهيئة فضاء مناسب لممارستها .



وفي سياق متصل تحادث عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان ببيونتشنغ بكوريا الجنوبية مع وزير الرياضة الصيني رئيس اللجنة الاولمبية الصينية جاوو زهيدان .وتم التباحث حول فرص دعم التعاون الثنائي بين الجانبين تجسيما لبنود الاتفاقية المبرمة في الغرض في 25 جويلية الماضي خلال دورة الالعاب الافريقية الشاطئية بالحمامات . ويذكر ان ثلاثة رياضيين ( جوناتان الوريمي وبية المقراني وصوفي غربال في احتصاص التزلج يمثلون تونس في دورة الالعاب الشتوية للشباب التي افتتحت اول امس.وتاتي المبادرة في اطار السعي الى نشر رياضة التزلج في الاوساط الشبابية بتونس وتهيئة فضاء مناسب لممارستها .وفي سياق متصل تحادث عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان ببيونتشنغ بكوريا الجنوبية مع وزير الرياضة الصيني رئيس اللجنة الاولمبية الصينية جاوو زهيدان .وتم التباحث حول فرص دعم التعاون الثنائي بين الجانبين تجسيما لبنود الاتفاقية المبرمة في الغرض في 25 جويلية الماضي خلال دورة الالعاب الافريقية الشاطئية بالحمامات .