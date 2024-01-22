Babnet

نحو بعث مركز للتدريب على التزلج دعما للرياضات الشتوية في تونس

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 09:21 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تحادث محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية مع رئيس الاتحاد الدولي للتزلج ايفو فرياني ورئيس الاتحاد الكوري الجنوبي للتزلج شانمين شيون بمركز التدريب ببيوناشنغ وذلك بمناسبة زيارته الى ببيوناشنغ (كوريا الجنوبية) حيث تشارك تونس لاول في مرة في تاريخها في دورة الالعاب الاولمبيةالشتوية للشباب بثلاثة رياضيين في اختصاص التزلج.

وتم خلال جلسة العمل التباحث حول مزيد دعم التعاون لتطوير اختصاص رياضة التزلج-بوبسلاج) في تونس واحداث مركز تدريب بها طبق المعايير الدولية.
وقد تمّ الاتفاق على الانطلاق في الدراسة الفنية واختيار الموقع المناسب لاحتضان هذا المشروع حسب ما افادت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.
...


ويذكر ان ثلاثة رياضيين ( جوناتان الوريمي وبية المقراني وصوفي غربال في احتصاص التزلج يمثلون تونس في دورة الالعاب الشتوية للشباب التي افتتحت اول امس.
وتاتي المبادرة في اطار السعي الى نشر رياضة التزلج في الاوساط الشبابية بتونس وتهيئة فضاء مناسب لممارستها .

وفي سياق متصل تحادث عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان ببيونتشنغ بكوريا الجنوبية مع وزير الرياضة الصيني رئيس اللجنة الاولمبية الصينية جاوو زهيدان .وتم التباحث حول فرص دعم التعاون الثنائي بين الجانبين تجسيما لبنود الاتفاقية المبرمة في الغرض في 25 جويلية الماضي خلال دورة الالعاب الافريقية الشاطئية بالحمامات .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280817


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée Equatoriale CAN_2024 - Côte d'Ivoire CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée-Bissau CAN_2024 - Nigéria CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Cap Vert CAN_2024 - Egypte CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Mozambique CAN_2024 - Ghana CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 10:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 10:23 Tunis
All Radio in One    
*.*.*