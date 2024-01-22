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كاس امم افريقيا 2024 - جنوب افريقيا - ناميبيا 4 -صفر

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 00:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
فاز منتخب جنوب افريقيا لكرة القدم على نظيره الناميبي 4-صفر اليوم بكوروغو لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كاس امم افريقيا (كوت ديفوار 2024
وسجل لمنتخب جنوب افريقيا كل من بيرسي تاو د14 من ضربة جزاء وتيمبا زوانيه د25 ود40 وتيابولو كازيكو د75

ويتبارى يمنتخب جنوب افريقيا يوم الاربعاء المقبل مع نظيره التونسي في الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول فيما يلاقي منتخب ناميبيا لحساب نفس الجولة منتخب مالي.
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وتبقى كل احتمالات التاهل لثمن نهائي البطولة عن المجموعة واردة في الجولة الاخيرة والتي ستكون حاسمة بالنسبة للمنتخبات الاربعة .



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