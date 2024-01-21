كاس امم افريقيا لكرة اليد 2024 - المنتخب التونسي يتاهل متصدرا لمجموعته ويلاقي غينيا في ربع النهائي

تاهل المنتخب التونسي لكرة اليد الى ربع نهائي بطولة امم افريقيا لكرة اليد (مصر 2024) محققا العلامة الكاملة ومتصدرا مجموعته الرابعة بعد فوزه اليوم في القاهرة في اطار الجولة الاخيرة من الدور الاول على منتخب انغولا 33-30 . وتقدم المنتخب التونسي الشوط الاول 16-15

وسيلاقي المنتخب التونسي في ربع نهائي البطولة منتخب غينيا ثاني المجموعة الثانية فيما يتبارى المنتخب الانغولي في ربع النهائي منتخب مصر البلد المنظم متصدر المجموعة الثانية



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