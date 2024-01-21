العاصمة: حجز كمية من الأقراص المخدّرة خلال مداهمة أحد المنازل

إحتفظت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بتونس بنفر وذلك إثر مداهمة منزله بعد الحصول على الأذون القضائية

وتمكنت الوحدات المذكورة من حجز كمية من الأقراص المخدرة ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج.





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