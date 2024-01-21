قدّمت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الأحد، بتظلم رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب أداء الحكم وحكام غرفة ال"فار" وكذلك مخرج المباراة، خلال اللقاء الذي جمع المنتخب الوطني التونسي بنظيره المالي امس في كوروغو في اطار الجولة الثانية من الدور لنهائيات كاس امم افريقيا (كوت ديفوار 2024) . وذلك حسب بلاغ صدر اليوم عن الجامعة.

وكان المنتخبان التونسي والمالي تعادلا امس السبت 1-1

وأكدت الجامعة على وجوب إتخاذ كافة الإجراءات المستوجبة لتلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلا وضمان حقوق المنتخب التونسي في باقي مشوار البطولة.

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