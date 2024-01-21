النجم الساحلي: سليم جعيدان رئيسا لفرع الكرة الطائرة

اعلنت الهيئة المديرة للنجم الساحلي اليوم الاحد عن تعيين سليم جعيدان رئيسا لرفع كرة الطائرة لفريق جوهرة لساحل وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان الرئيس السابق لفرع كرة الطائرة بالنجم الساحلي منعم بن علي كان قد تقدم باستقالته من مهامه اواخر شهر ديسمبر المنقضي.



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