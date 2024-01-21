بن عروس تظاهرة بيئية وحملة لغراسة الأشجار بالحديقة الوطنية ببوقرنين





وقالت رئيسة الجمعية ألفة المدب في تصريح لصحفي "وات " ان الإعداد لهذه التظاهرة البيئية انطلق منذ فترة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس ومن خلال ادارة الغابات، لتتوج بالإمضاء على اتفاقية شراكة من ضمن بنودها القيام بهذه التظاهرة التوعوية والتحسيسية بالاساس، والتي تهدف الى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة والشباب واطلاعهم من خلال جملة من الورشات على التغيرات المناخية وكيفية الحد من الانبعاثات الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري، فضلا عن ترسيخ ثقافة غراسة الاشجار لديهم، من خلال القيام بحملة لغراسة عدد من الاشجار في محيط المحمية .



أطلقت "جمعية النهوض بثقافة البيئة" بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وبمشاركة عدد من المنظمات والجمعيات، اليوم الأحد، بالحديقة الوطنية ببوقرنين "عين الزرقة "، التظاهرة البيئية "دينار دينار بوقرنين يخضار"، في دورتها الاولى، والتي تهدف إلى غراسة قرابة 300 شجرة في محيط الحديقة لتعويض جزء من الغطاء الغابي الذي تضرر جراء الحرائق التي شهدها جبل بوقرنين خلال صائفة 2022.وقالت رئيسة الجمعية ألفة المدب في تصريح لصحفي "وات " ان الإعداد لهذه التظاهرة البيئية انطلق منذ فترة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس ومن خلال ادارة الغابات، لتتوج بالإمضاء على اتفاقية شراكة من ضمن بنودها القيام بهذه التظاهرة التوعوية والتحسيسية بالاساس، والتي تهدف الى ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة والشباب واطلاعهم من خلال جملة من الورشات على التغيرات المناخية وكيفية الحد من الانبعاثات الغازية التي تسبب الاحتباس الحراري، فضلا عن ترسيخ ثقافة غراسة الاشجار لديهم، من خلال القيام بحملة لغراسة عدد من الاشجار في محيط المحمية .

...



من جهته، بين المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس منذر الرباعي، إن هذه التظاهرة، تشتمل على عدة محاور منها ما يتعلق بالتشجير ومنها ما يتعلق بتدعيم الثقافة البيئية وترسيخها لدى الناشئة ومنها ما يتعلق بتقديم المحمية ومميزاتها الايكولوجية وثرائها البيولوجي وغطائها النباتي المتنوع .

وتم خلال التظاهرة، تنظيم مسابقات وأنشطة متنوعة للأطفال وتمكين كل مشارك من شهادة رمزية "شجرتي" وهي عبارة عن وثيقة للنبتة التي قام بغراستها حتى يتسنى له متابعة مراحل نموها .

وكان جبل بوقرنين تعرض في صائفة 2022 لحريق أتى على أكثر من 500 هكتار من غابات العرعار والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء التي تمثل الغطاء النباتي للجبل

والحديقة الوطنية ببوقرنين، هي محمية طبيعية أحدثت في فيفري 1987 وتقدر مساحتها بحوالي 2000 هكتار وتتميز بغطائها النباتي المتنوع وثرائها البيولوجي، حيث تضم عددا كبيرا من الانواع النباتية ومنها النباتات النادرة على غرار نبتة "السيكلمان" وعددا من الثدييات على غرار غزال الجبل فضلا عن عدة انواع من الطيور ومن اصناف الزواحف وغيرها .