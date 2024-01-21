أريانة: النائب أيمن البوغديري يدعو إلى توفير أراض  لتركيز مولدات كهرباء لحل اشكايات انقطاع  الكهرباء بروّاد

دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة روّاد، أيمن البوغديري، وزارة أملاك الدولة، إلى تسريع إجراءات وضع قطع أرض من أملاك الدولة على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتركيز مولدات كهربائية للضغط العالي في مختلف أحياء روّاد لحل إشكاليات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي طيلة السنة بالجهة وضعفه وتذبذبه، إضافة إلى حرمان حيّ الشرقي وعدد كبير من المنازل من التمتع بالتيار الكهربائي.



وأشار البوغديري في تصريح لـ"وات"، الى أنه تمت مراسلة الوزارة بشأن هذه المسألة، لافتا إلى أنّ عددا من المالكين الخواص عبّروا بدورهم عن استعدادهم للتّبرع بقطع أرض لتمكين الشركة من إتمام أشغالها.





...



وأوضح النائب بالبرلمان أنه قام بمرافقة وفد من إقليم أريانة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بزيارات ميدانية متتالية شملت خاصة أنهج الإخاء وطيبة وحي عيشوشة وحي الشرقي والشوارع المتاخمة، لافتا إلى أن الشركة تعهدت بتركيز مولدات للضغط العالي في عدة مناطق لحل الإشكاليات المطروحة، إضافة إلى العمل على تغطية حي اليمامة وحي علي الخضار بشبكة الغاز الطبيعي.



جدير بالذكر أن مختلف أحياء معتمدية روّاد تعاني من ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتذبذبه خاصة خلال فصل الصيف الأمر الذي ألحق أضرارا بالتجهيزات الكهربائية بعدد من المنازل وأدّى إلى حرمان عدد كبير من هذا المرفق الحيوي.