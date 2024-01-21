منوبة: في يوم إعلامي حول استخدام المياه المعالجة في الفلاحة بالمرناقية

خصّصت أشغال يوم إعلامي تحسيسي نظمته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية انتظم نهاية الأسبوع بمحطة التطهير بالمرناقية لتشجيع فلاحي معتمدية المنطقة، على استغلال المياه المستعملة المعالجة في مجال الرّيّ، وشرح الإجراءات المبسطة في المنشور المشترك لوزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة والصحة الصادر في نوفمبر 2023، والرامية إلى تسهيل إسناد التراخيص وطريقة الاستغلال والتزود.



وتم خلال اليوم، الذي اشرف عليه المندوب الجهوي للفلاحة، وإطارات دائرتي المياه والإنتاج النباتي، بحضور ممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحين، عرض الإجراءات المبسطة المتعلقة بإسناد تراخيص وقتية لمدة سنة قابلة للتجديد، التي تسندها اللجنة الجهوية المكلفة بمراقبة ومتابعة استغلال المياه المعالجة، والشروط الخاصة لاستخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية وصيغ التزود التي تكون عبر الاستغلال المباشر للمياه المستعملة المعالجة او بنقلها في صهاريج مجرورة للرّيّ.





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كما استعرضت التزامات الفلاحين، المطالبين فيها باتباع الشروط في الاستغلال المباشر، على غرار إبعاد منشآت تخزين وتوزيع المياه عن منشآت المياه الصالحة للشّرب وتحجير الدخول اليها، وذلك بالتأشير على ذلك، وحمايتها وضمان بعدها عن المساكن والطرقات.



وتشمل الالتزامات المحمولة على الفلاحين، ايضا، احترام شروط ترشيد ريّ المستغلات وتحجير الرّيّ بطريقة الرّش لعدم تلويث الثمار وعدم سقي المواشي بها وعدم ممارسة الرّعي المباشر بالمناطق المروية بها، وتوفير زي عمل للعمال فضلا عن التلقيح ضد الحمي التيفية وكل التلاقيح الأخرى المقررة وإجراء الفحص والتحاليل البيولوجية مرّة كل سنة على الأقل.



وجرى تذكيرهم باستعمالات المياه المعالجة في الأشجار المثمرة والحبوب والزراعات العلفية والأشجار العلفية على غرار الآكاسيا والقطن والأشجار الغابية، وغيرها من الشروط التي يجب الالتزام بها في مطلب الرخصة الوقتية للاستغلال المباشر لهذه النوعية من المياه، والمحددة بسنة قابلة للتجديد، مع منع استعمالها في الخضروات.



كما تعرّف الفلاحون على شروط النقل عبر الصهاريج المجرورة، والتي يشترط ان تكون مخصصة فقط لهذه النوعية من المياه ومانعة للتسرب ومؤشر عليها بنقلها لمياه غير صالحة للشرب، هذا مع ارتداء سائقها زيّ عمل وقفازات واقية وحذاء مطاطي، والانتفاع بالتلقيح ونفس الشروط الصحية المذكورة سابقا.



ولئن ثمّن الفلاحون السّعي الى التشجيع على استعمال المياه المعالجة وابدوا استعدادا للتجربة التي ستحل اشكال مياه الري وخاصة بالمرناقية، فقد عبّروا عن ارتفاع كلفة النقل بالصهاريج، والتي لا يمكن ان تتوفر لدى الجميع على اعتبار تفاوت الوضع المادي للفلاحين، علما وان اغلبهم محدودي الإمكانيات، الى جانب صعوبة الربط المباشر في الوضع الحالي على اعتبار بعد الكثير منهم عن المحطة وعن مجرى الوادي الذي تسكب فيه المياه المعالجة حاليا.



واكد عضو الاتحاد الجهوي للفلاحين، حبيب الشريف، في هذا الإطار، ان إشكاليات لا تزل تفرض نفسها وخاصة الملوثات التي تغرق وادي شافرو من مدابغ الفجة والتي تمتزج مع المياه المعالجة في الوادي على مستوى المحطة، وهو ما يعيق الربط المباشر لعديد الفلاحين.



ورأى الشريف ان الحل الأكيد يكمن في وضع حدّ للسكب العشوائي للمياه الصناعية حتى يستعيد الوادي مياهه الطبيعية وخاصة في فصل الشتاء والتي كانت احد سبل الري وحتّى سقي المواشي والابقار التي باتت تشارك المواطن الشرب من ماء الحنفية.



من جهته، تدخل رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمرناقية، محمد علي العوني، مطالبا بتركيز قنوات ريّ خاصة بمياه التطهير"فانات"، كمشروع ولو كان متوسط أو بعيد المدى وحسب ميزانية الفلاحة في السنوات القادمة، معتبرا إيّاه مشروعا بات يفرض نفسه بقوة، للتشجيع على استعمال المياه المعالجة، والتي أصبحت الحل البديل لانحباس الأمطار ولإنقاذ الأشجار المثمرة وللمساهمة في ترشيد استهلاك الماء.



كما لفت إلى أنّ الشروع في توسعة محطة الجديدة بدورها وتطوريها الى محطة معالجة ثلاثية قد يدعم هذا المقترح ويبين أهميته في السنوات القادمة.



ودعا السلط المركزية إلى مزيد التبسيط في الإجراءات التي تظلّ مكلفة وخاصة في النقل بالصهاريج وتقع جميعها على كاهل الفلاح، المثقل بالمصاريف وارتفاع كلفة الإنتاج، مشددا، بدوره، على حلّ مشكلة تلوث وادي شافرو التي تعد عائقا كبيرا في استعمال المياه المعالجة بالمرناقية.



وأكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية هادي الحمروني، لـ"وات"، أن الإجراءات تم تبسيطها بشكل يفعّل استعمال المياه لمعالجة في الرّي، ويشجع على استعمالها وفق مقتضيات المنشور المشترك.

وقد سعت المندوبية للتعريف بهذه الإجراءات وتوضيحها للفلاحين، وخاصة في جانبها المستجد بالربط المباشر او النقل بصهاريج، اذ أبدوا استعدادا للتجربة وطرحوا بعض الإشكاليات التي ستأخذها المندوبية بعين الاعتبار مقترحين مزيد التبسيط وبعض الإجراءات التي سيتم تدارسها وعرضها على وزارة الإشراف.



وطمأن الحمروني الفلاحين بان المياه المعالجة لن يتم سكبها في وادي شافرو مباشرة وان عملية التزود ستكون من المحطة مباشرة إمّا بالربط المباشر عن طريق القنوات، او عن طريق النقل بالصهاريج.

وتابع بقوله ان المندوبية ستسهر بمعية الإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمواد الغذائية بمنوبة على ضمان سلامة المياه المعالجة قبل ربط الفلاحين بها عبر التحاليل اللازمة للتثبت من استجابتها للمواصفات، كما تفرض مراقبة لصيقة على حسن عملية التصرف واستعمال المياه المعالجة في الرّيّ وتطبيق شروط الصحة والسلامة المفروضة والتي تنظمها مجلة المياه وعدد من الأوامر والمنشورات وآخرها المنشور المشترك.



وابرز رئيس محطة التطهير المرناقية، ابراهيم اللواتي، من جهته، لصحفية "وات" بالجهة، ان المحطة التي دخلت حيّز الاستغلال سنة 2015، ويبلغ منسوبها اليومي من المياه المعالجة 5,400 آلاف متر مكعب يوميا، تعتمد نظم معالجة متطورة وهي التهوئة المطولة والمعالجة الثلاثية عن طريق المرشح الرملي والأشعة فوق البنفسجية. واردف ان مياهها المعالجة مطابقة للمواصفات ويمكن اعتمادها في الرّيّ الفلاحي بعد الانضباط التام للشروط الصحية المعمول بها في النقل والتخزين وطريقة الرّش وغيرها.



واقترح اللواتي ضرورة إحالة الاشراف على الربط والنقل الى شركة تجمع جميع الفلاحين وتنظيم العملية والاهم ان تشرف على مراقبة العملية، التي تتطلب احتياطات كبيرة وشروط صحية، وتتصدى لسوء الاستخدام والإخلالات التي تنعكس سلبا على صحة المستهلك.