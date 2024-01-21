وزير الخارجية يلتقي نظيره النيكاراغوي في كامبلا ويبحث معه أبرز قضايا مؤتمر حركة عدم الانحياز

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، يوم السبت، مع نظيره النيكاراغوي، دينيس رونالدو مونسادا كولاندريس، وذلك في سياق مشاركته في فعاليّات مؤتمر القمّة 19 لدول حركة عدم الانحياز، المنعقد بعاصمة أوغندا، كمبالا.



وحسب بلاغ اعلامي للوزارة تباحث الوزيران بشأن أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال حركة عدم الانحياز، ولاسيّما القضيّة الفلسطينية وتعزيز المصالح المشتركة والتعاون ومزيد الانفتاح بين بلدان الحركة والمساواة بين جميع الدول.





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وأطلع الوزير النيكاراغوي نظيره التونسي على خصوصيات تجربة بلاده على جميع الأصعدة، السياسيّة منها والاقتصادية والاجتماعيّة، معربا عن رغبة نيكاراغوا في تطوير علاقاتها مع تونس موجها في هذا الإطار دعوة للوزير عمار لزيارة بلاده.



من جانبه، أكّد نبيل عمار انفتاح تونس على ربط الشراكات وتعزيز تعاونها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك في القارة الأمريكية مبرزا في هذا الصدد أهميّة المحافل متعددة الأطراف، على غرار حركة عدم الانحياز، في تعزيز العلاقات الثنائيّة. كما تطرق إلى عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة تواصل الضغط الدولي من أجل وقف العدوان وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينيّة.

