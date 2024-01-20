النادي الصفاقسي: انتخاب عبد العزيز المخلوفي رئيسا جديدا للهيئة المديرة

تم اليوم السبت انتخاب عبد العزيز المخلوفي رئيسا جديدا للهيئة المديرة للنادي الصفاقسي خلال الجلسة العامة الانتخابية للنادي.



وأفضت عملية فرز الأصوات وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي إلى فوز القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة عبد العزيز المخلوفي لقيادة الهيئة المديرة للنادي الفترة النيابية القادمة بالأغلبية المطلقة ب254 صوتا من أصل 262 من الأصوات المصرح بها.





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ووقع خلال هذه الجلسة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للسنوات الثلاث الماضية حيث تمت المصادقة على التقرير الأدبي بالإجماع كما تمت المصادقة على التقرير المالي بالأغلبية المطلقة.



وفي ما يلي تركيبة الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي:

- عبد العزيز المخلوفي: رئيس

- حسان شعبان: نائب رئيس

- شكري السماوي: عضو

- ناجح تمر: عضو

- جوهر العذار: عضو

- مراد جراد: عضو

- رفيق بن عرب: عضو

- محمد خليف: عضو

- مهدي الغريبي: عضو

- محمد علي التومي: عضو