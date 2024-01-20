قبلي: دورة تكوينية لفائدة القابلات بالجهة حول استعمال آلة الفحص بالصدى لمراقبة الحمل

افتتحت الادارة الجهوية للصحة بقبلي، صباح اليوم السبت، بمدينة دوز دورة تكوينية لفائدة القابلات بالجهة حول استعمال آلة الفحص بالصدى لمراقبة الحمل، وذلك في اطار برنامج تنجزه وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في ولايتي قبلي والكاف بتمويل من المملكة الدنماركية، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة علي الطبال.





واوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البرنامج الذي تنجزه الوزارة بالشراكة مع المنظمة العالمية للصحة خصّص لولاية قبلي اعتمادات تقدر بـ 900 الف دينار مكنت الى حد الان من انجاز 6 حصص تكوينية لفائدة لاطباء والاطارات شبه الطبية حول الطب الاستعجالي، والطب النفسي، وطيف التوحد، وحول الاستعمال الامثل لاجهزة التعقيم للوقاية من الامراض بالوسط الاستشفائي، فضلا عن هذه الدورة التكوينية حول استعمال الة الفحص بالصدى لمراقبة الحمل والتي تتواصل على مدى يومين لفائدة القابلات بقبلي والفوار وسوق الاحد ودوز.



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كما مكن البرنامج الجهة الصحية بقبلي من عديد التجهيزات التي شملت بالاساس سيارتي اسعاف واحدة للمستشفى الجهوي والاخرى لمستشفى رجيم معتوق، الى جانب آلتي فحص بالصدى، وعديد وسائل التعقيم والتجهيزات المستخدمة بمراكز الصحة الاساسية والمستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي الذي تم تدعيم أغلب اقسامه على غرار قسمي طب الاطفال والاستعجالي وقسم النساء والتوليد بعديد المعدات الطبية.





