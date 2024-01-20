الملعب التونسي ينتدب السنغالي محمود ديالو لاعب اتحاد تطاوين

اعلن الملعب التونسي انه تعاقد مع المهاجم السنغالي السابق لإتحاد تطاوين محمود ديالو حتى 2025 .

ويشغل ديالو البالغ من العمر 28 سنة خطة مهاجم

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