Babnet

الملعب التونسي ينتدب السنغالي محمود ديالو لاعب اتحاد تطاوين

Publié le Samedi 20 Janvier 2024 - 16:38 قراءة: 0 د, 8 ث
      
اعلن الملعب التونسي انه تعاقد مع المهاجم السنغالي السابق لإتحاد تطاوين محمود ديالو حتى 2025 .
ويشغل ديالو البالغ من العمر 28 سنة خطة مهاجم


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280755


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Algérie CAN_2024 - Burkina Faso CAN_2024 (2-2)
 CAN_2024  18:00 Mauritanie CAN_2024 - Angola CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Tunisie CAN_2024 - Mali CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 17:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 17:27 Tunis
All Radio in One    
*.*.*