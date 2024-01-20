القبض على 22 عنصرا تكفيريا (الحرس الوطني)

ألقت وحدات الحرس الوطني في عدد من جهات البلاد على 22 عنصرا تكفيريا ، وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الادارة العامة للحرس الوطني

وأوضحت إدارة الحرس ، أن مصالح إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بالقصرين وصفاقس والقيروان وتطاوين وسوسة وبنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد وأريانة و فوشانة و نابل تمكنت بمشاركة الوحدات الاستعلاماتية من إلقاء القبض على هذه العناصر المفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي

وأشارت الى أن أحكاما سجنية صادرة في حق هؤلاء تتراوح بين سنة و 13 سنة ، مضيفة أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم





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