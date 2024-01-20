المرصد الوطني للفلاحة: بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية 33 بالمائة إلى غاية يوم 19 جانفي 2024

بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية 33 بالمائة، إلى غاية يوم 19 جانفي 2024، وقد سجل سد سيدي سالم وسد سيدي البراق نسبة امتلاء، بلغت على التوالي 33،7 بالمائة و44 بالمائة، وفق أخر احصائيات صادرة، أمس الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة.



وبلغ المخزون الجملي للسدود، بتاريخ 19 جانفي 2024، 763،9 مليون متر مكعب، مقابل 632،579 مليون متر مكعب، خلال نفس اليوم سنة 2023.





...



وقدرت الايرادات الجملية للسدود، خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2023 إلى غاية 18 جانفي 2024، 370،276 مليون متر مكعب، أي بتراجع هام مقارنة بمتوسط الفترة (723،271 مليون متر مكعب) وزيادة ملحوظة بالمقارنة مع الايرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية..





وبلغت كميات الأمطار المسجلة، خلال الفترة من 1 سبتمبر 2023 إلى غاية 14 جانفي 2024، بكامل تراب البلاد، 78،2 مم، والتي تعد ضعيفة نسبيا بالمقارنة مع معدل الفترة (114،9 مم)، وليتراوح العجز بين 19 بالمائة و58 بالمائة في مختلف الجهات.



وسجلت أهم الكميات، وفق المصدر ذاته، بجهة الشمال الغربي (199،8 مم) والشمال الشرقي (188،9 مم).