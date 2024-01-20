المرصد الوطني للفلاحة: ارتفاع عائدات صادرات التمور بنسبة 20 بالمائة موفى شهر ديسمبر 2023

بلغت عائدات صادرات التمور التونسية، 307،3 مليون دينار،خلال الثلاثة أشهر الأولى من موسم 2023-2024، (موفى شهر ديسمبر 2023)، بزيادة 20 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية، وفق ما ورد بنشرية شهر جانفي الصادرة، السبت، بالمرصد الوطني للفلاحة.



وسجلت كميات التمور المصدرة، وفق المصدر ذاته، ارتفاعا بنسبة 14،3 بالمائة، لتناهز 46،4 مليون طن.





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وحقق متوسط ​​سعر التصدير، خلال الأشهر الثلاثة، ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، 6،62 دينار/ كيلغ، مقارنة بـ 6،30 دينار/ كيلغ المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.





