الاحتفاظ ب05 أشخاص على خلفية العثور على مواد غذائية فاسدة بمغازة تخزين بمدرسة إعدادية بالزريبة تسببت في حالتي تسمم

قامت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان، بالاحتفاظ ب05 اشخاص، على خلفية العثور على مواد غذائية فاسدة بمغازة التخزين بالمدرسة الإعدادية الطاهر الحداد بالزريبة، تسببت في حالتي تسمم تضررت منها تلميذتان بمبيت المدرسة، ومثلت هذه الحادثة منطلقا للقيام بمعاينة ميدانية من طرف مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم على اثرها التاكد من وجود 60 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة، وفق ما أكده المدير الجهوي للهيئة جمال النيفر لـصحفي "وات"



وبين النيفر أنه تم على الفور إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان، الذي تحول على عين المكان رفقة المتفقد العام بوزارة التربية وفريق صحي، وأذن بحجز اللحوم الفاسدة وإتلافها، وعهد لمصالح الحرس الوطني بزغوان بفتح بحث تحقيقي حول ملابسات القضية

وذكر مصدر أمني أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت منذ يوم أمس الجمعة، وشملت كافة الأطراف المتدخلة، وتم على إثرها الاحتفاظ ب05 أشخاص لهم صلة مباشرة بعمليات التزود والتخزين، واضاف أن الأبحاث والمعاينات الميدانية التي قامت بها فرق المراقبة الصحية، أثبتت أيضا وجود كميات فاسدة البيض والخضر بمغازة المؤسسة التربوية المعنية.

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