بنزرت: حجز 37 طنا من علف "نخالة الصوجا" وتامين قيمتها المالية في الخزينة العامة للدولة

حجزت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، 37 طنا من علف "نخالة الصوجا" تقدر قيمتها المالية ب28 الف دينار، مخزنة بمخزن عشوائي بمنطقة الخيتمين بمعتمدية العالية، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي صحفي "وات".



وبين المصدر ذاته، ان الفريق الرقابي لمصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وفرقة الحرس البلدي وفرع ديوان الحبوب ببنزرت والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، تولوا الحجز الفعلي للمحجوز لدى صاحب وحدة مختصة في صنع الاعلاف، متوقفة وقتيا عن النشاط، تعمد صاحبها تخزينها بمستودع عشوائي غير مصرح به بمنطقة الخيتمين .

وتم رفع المحجوز وتامينه بأحد مصانع الاعلاف بالمنطقة واتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة ترويجه ضمن المسالك القانونية، وتأمين قيمته المالية بالخزينة العامة للدولة، علاوة على تحرير محضر ضد المخالف من اجل إستغلال مخزن دون إعلام المصالح التابعة لوزارة التجارة على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع .

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