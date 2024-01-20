تصريحاته اعتبرت مسيئة لمنتخب المغرب.. "الكاف" يعاقب الجزائري عمروش مدرب تنزانيا

تعرض عادل عمروش مدرب تنزانيا للإيقاف في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بسبب تصريحاته المثيرة للجدل ضد منتخب المغرب الذي فاز على منتخبه بثلاثية نظيفة، في مباراته الافتتاحية بالبطولة الأربعاء الماضي.



وقال الاتحاد التنزاني لكرة القدم إن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أوقفت المدرب 8 مباريات وغرمته بـ10 آلاف دولار، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد المغربي للعبة. ولم يُصدِر (الكاف) أي بيان بشأن القرار حتى الآن.





🟥 #آخر_خبر | اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقف 🇩🇿 الجزائري عادل عمروش مدرب المنتخب 🇹🇿 التنزاني @Tanfootball لـ 8 مباريات مع فرض غرامة 10 ألاف دولار وذلك على إثر تصريحاته المثيرة للجدل قبل مباراة المغرب 🇲🇦 في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 pic.twitter.com/zeujoMrFxi — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 19, 2024

وأوضح كليفورد ماريو نديمبو، المتحدث باسم الاتحاد التنزاني، أن الأخير "أوقف المدرب عمروش. ونتيجة لهذا القرار تم تعيين حميد موروكو مدربا مؤقتا وسيساعده جوما مجوندا".وقال عمروش إن المغرب يتمتع بنفوذ كبير داخل دائرة اتخاذ القرارات في كرة القدم الأفريقية ويؤثر على تعيين الحكام.وأوضح عمروش -في مقابلة مع التلفزيون الجزائري قبل المباراة ضد المغرب الأربعاء الماضي- أن "الاتحاد المغربي لكرة القدم قوة مثبتة في عالم كرة القدم الأفريقية. المغرب يدير كرة القدم الأفريقية. هم أيضا يختارون حكامهم ونحن نبقى مجرد متفرجين".وأضاف عمروش -المولود في الجزائر وحامل الجنسية البلجيكية، أن المغرب لديه "قوة ضاربة" داخل الاتحاد الأفريقي تنفذ أوامره.وقال المدرب "على سبيل المثال، خلال المباراة بيننا وبين المغرب في تصفيات كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني، طلبنا اللعب في الساعة الثانية ظهرا".وأرادت تنزانيا استغلال حرارة النهار في المباراة على أرضها في دار السلام لصالحها أمام المغرب، الذي يلعب معظم لاعبيه في أندية أوروبية.وأضاف عمروش "لكن الكاف حدد موعد المباراة مساء".وفي نفس المقابلة، انتقد عمروش الاتحاد التنزاني بسبب تغيير المعسكر التحضيري قبل البطولة. "كنت قد حددت معسكرا إعداديا في الجزائر حتى أنني حددت مباريات ودية ضد موريتانيا والرأس الأخضر وأندرلخت".وأضاف "لكن كان هناك تأثير على المسؤولين لنقل مقر استعدادنا. لذا اضطررنا للاستعداد في القاهرة".