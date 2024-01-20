النصر السعودي يفتقد جهود كريستيانو رونالدو أسبوعين بسبب الإصابة

كشفت تقارير اعلامية يوم الجمعة تفاصيل إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو, قائد نادي النصر السعودي التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية وستجبره على الغياب عن فريقه لمدة أسبوعين.



وبهذا الخصوص, اكدت ذات المصادر ان الجهاز الطبي في نادي النصر قد أبلغ البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق بحاجة كريستيانو رونالدو للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى عضلة السمانة وسيخضع اللاعب لكشف طبي في الأيام الخمس القادمة.

وأشارت الى أن الشكوك لا تزال قائمة حول مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو, قائد نادي النصر في مباراة شنغهاي الصيني, الأربعاء المقبل ضمن جولة الفريق في الصين.



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وكان كريستيانو رونالدو قد حضر في عيادة نادي النصر الطبية خلال اليومين الماضيين وخضع إلى جلسات علاجية مع تدريبات خفيفة في قاعة اللياقة.