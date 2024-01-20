رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا ينهي زيارته الى تونس

أعرب رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة لدى توديعه رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا كيم جين بيو، مساء يوم الجمعة في نهاية زيارته لتونس، عن ارتياحه للأجواء الودية والايجابية التي اتسمت بها مختلف مراحل هذه الزيارة، وما تميزت به المحادثات من ثراء وتنوع يترجمان الحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي الى مستويات افضل وخاصة في المجال البرلماني، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للبرلمان.



وأعرب بودربالة عن ارتياحه لما أكده المسؤول الكوري من حيث استعداد بلاده لدعم التعاون مع تونس وخاصة عبر تكثيف البرامج الاستثمارية وبعث المشاريع المحدثة لفرص التشغيل، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجال الفلاحي.





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من جهته جدد كيم جين بيو التعبير عن مشاعر الشكر والتقدير لما وجده والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها على جميع الاصعدة خاصة في المجال البرلماني من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية.



ووصف المسؤول الكوري زيارته لتونس والتي تواصلت على مدى 3 ايام بالناجحة ومباحثاته بالثرية والمثمرة، معتبرا أنها منطلق للمضي قدما على درب تعزيز التعاون التونسي الكوري بالنظر الى ما تناولته من رؤى استشرافية واستعداد مشترك لمزيد التطوير والاثراء.



واكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا من جهة اخرى اعجابه بما تزخر به البلاد التونسية من مخزون حضاري وثقافي وتاريخي.

