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دورة دبي السنوية الـ33 في كرة السلة - نادي الرياضي بيروت يفوز على المنتخب التونسي 86-70

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 23:21 قراءة: 0 د, 11 ث
      
تفوق نادي الرياضي بيروت "بطل لبنان " في كرة السلة، مساء اليوم بقاعة نادي النصر على المنتخب التونسي 86 - 70، في المباراة التي أُجريت بينهما في اطار دورة دبي السنوية الـ33 في كرة السلة، المجموعة الأولى.


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