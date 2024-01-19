دورة دبي السنوية الـ33 في كرة السلة - نادي الرياضي بيروت يفوز على المنتخب التونسي 86-70

تفوق نادي الرياضي بيروت "بطل لبنان " في كرة السلة، مساء اليوم بقاعة نادي النصر على المنتخب التونسي 86 - 70، في المباراة التي أُجريت بينهما في اطار دورة دبي السنوية الـ33 في كرة السلة، المجموعة الأولى.



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