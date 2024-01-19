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الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تقتني حافلات جديدة

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:57 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تحول وزير النّقل ربيع المجيدي مساء اليوم الجمعة 19 جانفي 2024 إلى مطار تونس قرطاج لمعاينة 05 حافلات جديدة اقتنتها الخطوط التونسية للخدمات الأرضية لتعزيز أسطولها المخصص لنقل المسافرين داخل منطقة التحركات بالمطارات، وذلك في إطار تجسيم برنامجها المتعلّق بتحسين الخدمات المسداة.

ووفق بلاغ لوزارة النقل تتميز هذه الحافلات ، التي تقدّر كلفتها 3,7 مليون دينار، بطاقة استيعاب كبيرة مقارنة بالحافلات المستغلة حاليا، وبخاصيات تكنولوجية وفنية عالية تراعي معاير السلامة والحفاظ على البيئة وتسهّل صعود أصحاب الهمم على متنها، فضلا عما توفّره من ظروف مريحة للمسافرين.

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وكانت مناسبة تولى وزير النّقل من خلالها أيضا معاينة شاحنات الإنقاذ والإطفاء التي اقتناها ديوان الطيران المدني والمطارات مؤخرا في إطار تنفيذ الإستثمارات المتعلّقة بالأمن والسلامة بالمطارات
وكان الوزير مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع الخطوط التونسية والمديرة العامة للخطوط التونسية الأرضية والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من إطارات الوزارة


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