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السيطرة على حريق شب في مكتبين مهجورين في الطابق الاول في مطار تونس قرطاج (الحماية المدنية)

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 20:55 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال المتحدث باسم ديوان الحماية المدنية، معز تريعة، انه تمت السيطرة مساء الجمعة على نيران حريق شب في مكتبين خالين في الطابق الاول في مطار تونس قرطاج الدولي.

وقال تريعة لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم توجيه شاحنتي اطفاء وسيارة اسعاف تابعين للحماية المدنية الى المكان فور الاعلام بنشوب الحريق وانه تمت السيطرة على النيران وتهوية المكان مشيرا الى ان الحريق نشب جزئيا في مكونات خشبية في المكتبين الذين كانا على ذمة احد البنوك وهما غير مستعملين.

...

وقال المتحدث أن الحريق شب في حدود السادسة من مساء اليوم وان المعطيات الاولية تشير الى ان سببه خلل كهربائي ناتج عن تماس في الاسلاك الكهربائية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لاحقا.

ولم تسجل اية اصابات او اضرار،وفق ذات المصدر.


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