وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يؤدّي زيارة ميدانية الى مقر الشباك الموحد للديوانة التونسية

أدّى وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب يترأسه عزيز بن الأخضر رئيس اللجنة ، اليوم الجمعة زيارة ميدانية الى مقر الشباك الموحد للديوانة التونسية للوقوف على ظروف العمل به والاطلاع على الإشكاليات التي يواجهها.



وقام النواب مرفوقين برئيس الشباك الموحد للديوانة التونسية، وبعدد من الإطارات، بجولة داخل مقر المؤسسة، اطلعوا خلالها على مهام مختلف المكاتب التابعة للهياكل المعنية بتسوية وضعية السيارات المستوردة.

ومكّنت الزيارة وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب من التواصل مع المواطنين والتعرّف على مشاغلهم وعلى عديد الإشكاليات والصعوبات التي تعترضهم عند تسوية وضعيات سياراتهم.



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كما التقى النواب بعدد من إطارات الشباك الموحد الذين أطلعوهم على مختلف المراحل التي يمر بها ملف التسوية.



وتمّ التداول حول عدد من الاشكالات التي يواجهها أعوان الشباك ومنها كثافة الملفات خاصة خلال الفترة الصيفية وقلة الموارد البشرية، فضلا عن عدد من الصعوبات التقنية الدقيقة. كما أكّدوا ضرورة إيجاد حلول للقضاء على التلاعب بالامتياز الضريبي FCR ووضع حد لاستفادة الوسطاء منه بغير وجه حق وبشكل مخالف للقانون. واقترحوا من بين الحلول اعتماد دفع المعاليم الديوانية الموظفة على السيارات المنتفعة بهذا الامتياز الضريبي بالعملة الصعبة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وفق ما ورد في نص البلاغ

